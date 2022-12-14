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15:23 (мск), источник: Известия

Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР

Украинские танкисты, оценивая ситуацию на линии боевого соприкосновения, отказываются выполнять приказы командования и портят свои танки. Об этом 14 декабря рассказал офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине

По словам Марочко, сложившаяся обстановка приводит боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ужас.

«Буквально позавчера была информация, что опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на артемовском направлении. Они сливают соляру, масло, они начинают химичить с пальцами на гусеницах», — сообщил Марочко Первому каналу.

Он добавил, что украинская армия, в основном, передвигается на устаревших танках Т-64. И командирам ВСУ в некоторых случаях даже приходилось заваривать танкистов в машинах, чтобы заставить военных идти в наступление.

12 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Париж передать Киеву французские танки Leclerc. По его словам, Киеву понадобится оружие, в частности реактивные снаряды, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ежедневно.

11 декабря командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа рассказал, что украинские военные остерегаются российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и устраивают охоту за ними. Кроме того, один из водителей «Терминатора» рассказал, что украинские боевики стремятся заполучить такую машину.

6 декабря Марочко сообщил, что в подразделениях ВСУ, которые сосредоточены вдоль линии фронта в Донбассе, опять зафиксированы случаи расстрелов военнослужащих за неподчинение приказам своих командиров.

«Практика казни своих военных» так называемым военно-полевым трибуналом зафиксирована в районах населенных пунктов Артемовск (укр. название Бахмут), Северск, Кременная и Сватово.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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