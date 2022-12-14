15:19 (мск), источник: Известия
В ЛНР ударами из РСЗО HIMARS повреждено свыше 900 гражданских объектов
Свыше 900 гражданских объектов повреждено в Луганской народной Республике (ЛНР) в результате нанесенных ударов РСЗО HIMARS, которые поставляются США, военными Украины. Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель руководителя представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) Роман Иванов в среду, 14 декабря.