Российская армия взяла под контроль основную часть села Водяное в ДНР

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа», — говорится в сводке.
Кроме того, на Купянском направлении в районе Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР) уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов.
В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР нанесено огневое поражение колонне резервов Украины.
«Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили: более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа», — сообщили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.