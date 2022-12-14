Украинские боевики обстреляли территорию исправительной колонии в Горловке

«В результате обстрела Мичуринской исправительной колонии со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден ряд зданий, почта, общежитие, кровля и территория колонии, посечен газопровод», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Сведений о пострадавших не приводится.
Согласно данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Киева, украинские войска обстреляли Никитовский район города днем в среду, выпустив семь снарядов натовского калибра (155 мм). Также и минувшей ночью они выпустили по этому району четыре снаряда калибром 152 мм.
13 декабря ВСУ нанесли удар между корпусами ремонтно-механического цеха химического завода «Стирол» в Горловке. До этого, 7 декабря, на территории завода после обстрела ВСУ загорелся склад с серой. 6 декабря при обстреле «Стирола» было повреждено оборудование аммиачного цеха.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.