Бойцы «Отважных» на «Терминаторах» обратили противника в бегство в ЛНР

«Обстановка остается напряженной, но мы удерживаем линию фронта (вдоль трассы между Сватово и Кременной. — Прим. ред.). Используем артиллерию для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС “Солнцепек”. При отражении нескольких атак нам здорово помог “Терминатор”, буквально обратив противника в бегство», — рассказал агентству один из бойцов.
Он уточнил, что удар нанесли по району сосредоточения украинских боевиков в лесопосадке, откуда те собирались атаковать российские позиции.
Огонь из «Терминатора» и артиллерийских систем корректировали с беспилотника. Кадры оперативного контроля, на которых запечатлен момент поражения украинской бронетехники и отступающей пехоты, оказались в распоряжении РИА Новости.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские войска регулярно обстреливают город Сватово из HIMARS и пытаются прорвать оборону. Этот участок имеет стратегически важное значение, так как открывает пути к нескольким населенным пунктам ЛНР.
БМПТ «Терминатор», разработанные концерном «Уралвагонзавод», приняли на вооружение в 2018 году. Комплекс состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120−1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
По словам информированного источника РИА Новости, благодаря повышенной защите «Терминаторы» выдерживают попадание из Javelin и других противотанковых комплексов, стоящих на вооружении стран НАТО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.