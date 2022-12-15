02:42 (мск), источник: Известия
Дело простоя: на границах с ЕС возникли очереди из грузовиков
В чем причины заторов и насколько могут задержаться товары из Европы.
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На границах Белоруссии и России с европейскими странами образовались очереди из фур — перевозчики простаивают в ожидании перецепки грузов до десяти дней, рассказали «Известиям» в грузоперевозочных компаниях. Там уточнили, что самая напряженная ситуация на пункте пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» на границе Белоруссии с Литвой: на 13 декабря в очереди свыше 1 тыс. грузовых машин. В числе причин задержек бизнес указал введение самого механизма перецепки, требующего дополнительного времени, саботаж со стороны погранслужб Польши и Литвы, а также сезонный рост грузопотока в декабре в преддверии праздников. Сроки доставки из Европы сегодня могут доходить до десяти дней, тогда как в декабре прошлого года они составляли 3−4 дня, отмечают перевозчики.
Самые протяженные заторы из грузовиков образовались на выезде из Белоруссии в направлении стран ЕС — в Польшу и Литву, рассказали «Известиям» в нескольких транспортных компаниях. Здесь фуры ожидают перецепки от семи до десяти дней, уточнили там.
— Погранслужбы Польши сейчас фактически саботируют свои обязанности по пропуску транспорта для перегрузки. Такое отношение приводит к незапланированным простоям на выезде российских фур из Белоруссии, — отметил генеральный директор «Рустранс-Спедишн» Кондратий Гайкевич.
Но самая напряженная ситуация сложилась на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Каменныи Лог — Мядининкай» на границе Белоруссии и Литвы, уточнили в компании ПЭК. Согласно данным Госпогранкомитета Белоруссии на 13 декабря, в очереди стоят 1130 грузовиков.
За сутки сопредельная сторона оформила 21% от нормы на пропуска — выехать смогли 104 фуры.
Руководитель департамента организации перевозок Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Евгений Антипов подтвердил «Известиям», что на МАПП «Каменный Лог — Мядининкай» скопилось более 1 тыс. грузовиков на выезд из Белоруссии в Литву.
— Причина сложившейся на этом пункте ситуации в первую очередь заключается в саботаже со стороны таможенных органов Литвы, которые выполняют дневную норму пропуска транспортных средств через границу, согласованную с белорусской стороной, на 30−40%, — сообщил он.
Именно через этот МАПП проходит главный маршрут перевозок грузов между основной территорией России и Калининградской областью, уточнил Евгений Антипов.
Литовские таможенники пристально следят, чтобы в российский регион не доставляли товары, подпадающие под санкционные ограничения Евросоюза. Поэтому транспорт тщательно досматривают, что и приводит к заторам, объяснил эксперт. Но с механизмом перецепки эти заторы не связаны, настаивают в АСМАП, так как перевозки в Калининградскую область не подпадают под запрет европейцев и эта процедура не требуется.
Очереди в обратном направлении — на въезд из Европы в страны Таможенного союза — чуть менее протяженные, сказал «Известиям» руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.
— Там перевозчики ожидают перецепки от пяти до семи дней. А если доставлять грузы напрямую (не через Белоруссию), то самые большие заторы образовались на пунктах пропуска между Латвией и Россией — ожидание может составлять до семи дней, — уточнил Евгений Дятлов.
Погранпереходы между Россией и Эстонией, РФ и Финляндией менее загружены, чем пункты пропуска на границе Белоруссии со странами ЕС, отметила директор подразделения «ПЭК: Global» Оксана Феоктистова. Но такая доставка занимает времени на 10−30% больше, добавила она.
— Сроки доставки из Европы сегодня могут доходить до 10 дней, тогда как в декабре прошлого года перевозка занимала 3−4 дня, — отметила Оксана Феоктистова.
В пресс-службе ФТС России отказались от комментариев. «Известия» также направили запросы в Минтранс и таможенные органы Белоруссии, Литвы и Польши.
Перевозчики называют одной из причин образования очередей из фур на границах введение механизма перецепки грузов. Это требует дополнительного досмотра, который занимает от семи до десяти часов, отметил директор департамента международной логистики «Аривист» Станислав Тобин.
— Всё это время перевозчик на сопредельной стороне ожидает, когда иностранную фуру пропустят для перегрузки или перецепки, — рассказал он.
С 10 октября правительство РФ ввело запрет на въезд фур европейских компаний на территорию страны, организовав перецепку грузов на границе. Аналогичную меру в отношении компаний из стран ЕС ввели власти Белоруссии еще в апреле. Сейчас транспорт из Европы следует до приграничного терминала, где происходит перегрузка товара на российские фуры или перецепка самих полуприцепов. Но запрет РФ в отношении западных перевозчиков не коснулся некоторых групп товаров — животных, продуктов питания, деревьев, растений, алкоголя, табака, лекарств.
Ограничения на въезд европейских фур в РФ не распространяется на 92 товарные категории, уточнил руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.
— На практике только 10% фур от ежедневного грузопотока заезжают на склады временного хранения для перегрузки, перецепки и таможенной очистки. Остальные товары европейские перевозчики доставляют напрямую по территории нашей страны, — пояснил он.
Очереди на границах, вероятно, спровоцировало и желание самих поставщиков заполнить склады заранее, до наступления Нового года, так как 8 января может появиться новый перечень с запретом на вывоз товаров из ЕС, добавил Кондратий Гайкевич. Кроме того, время простоя на границе на выезд из Таможенного союза увеличилось, так как европейская фура, когда привозит импортные товары, на обратную дорогу берет и прицеп с экспортным грузом, сказал эксперт.
— Ранее европейский транспортник доставлял груз до точки назначения в РФ и в обратном направлении ехал порожним. При этом он выставлял заказчику импорта ставку за порожний пробег как за груженый. Поэтому тарифы на одну перевозку из Европы у этих компаний в июне-августе росли. Новая схема слегка увеличила время простоя на границе, но у российских экспортеров появилось больше возможностей доставить грузы до европейских потребителей, — заключает Кондратий Гайкевич.
Оксана Феоктистова из ПЭК добавила, что в декабре у логистов традиционно высокий сезон и грузопоток всегда увеличивается на 40−80% в преддверии праздников.