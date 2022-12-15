Археологи обнаружили древнюю обсерваторию ацтеков Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
Популярное за сутки
Новые правила для жителей многоэтажек: кто будет платить больше
Кремль назвал первоочередную задачу СВО
В Турции с января введут новый налог для туристов
Как выглядит строительство засечной черты в Белгородской области
Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря
Главное
Спецоперация на Украине
11:02 (мск), источник: ТАСС

В Воронежской области из-за подъема воды в Дону перекрыли движение по трем мостам

ВОРОНЕЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области сообщили, что в регионе из-за потепления и обильных осадков зафиксировано повышение уровня воды в реке Дон, что привело к перекрытию движения по трем наплавным мостам.

Источник: РИА "Воронеж"

«С 15 декабря 2022 года в связи с поднятием уровня воды в реке Дон перекрыто движение для всех видов автотранспорта по наплавному мосту через реку Дон на км 17+498 автомобильной дороги Воронеж — Малышево — Гремячье Хохольского муниципального района Воронежской области. Перекрыто движение для всех видов автотранспорта по наплавному мосту через реку Дон на км 14+000 автомобильной дороги Воронеж — Луганск — Давыдовка Острогожского муниципального района Воронежской области», — сообщается в Telegram-канале правительства Воронежской области.

Ранее областной главк МЧС информировал, что из-за поднятия воды в реке со вторника перекрыто движение для транспорта по наплавному мосту у села Новоживотинного Рамонского района.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, в регионе из-за потепления и дождей впервые в декабре наблюдается половодье на Дону, подъем воды составил 1,3 м. Спасателям пришлось отвести к берегу единственный в области понтонный автомобильный мост в районе села Замятино, чтобы прекратить по нему движение. В зоны частичного подтопления, по оценке ГУ МЧС, могут попасть 17 объектов инфраструктуры, в том числе два низководных моста и 15 участков дорог, возможно образование локальных подтоплений на дорогах в городской и сельской местности.

По данным синоптиков, в Воронежской и Липецкой областях в четверг существенных осадков не ожидается, но после 16 декабря туда вновь придет циклон с потеплением и обильными осадками. В частности, 17 декабря ожидается снег, мокрый снег и днем снег с дождем, с порывами ветра до 18 м/с, ночью будет 1−6 градуса мороза, но днем уже от минус 2 до плюс трех градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
"И уже через пару дней после отмены потолка цен на заправках страны, словно по волшебству, появилось топливо"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта