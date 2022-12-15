Толковый словарь СССР: эти 20 слов окружали советского человека Что такое «шабашка» и кому выдавали «Знак качества»
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
Популярное за сутки
Новые правила для жителей многоэтажек: кто будет платить больше
Кремль назвал первоочередную задачу СВО
В Турции с января введут новый налог для туристов
Как выглядит строительство засечной черты в Белгородской области
Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря
10:56 (мск), источник: © РИА Новости

Российский артиллерийский удар обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Группа «Викинг» Западного военного округа обратила в бегство отряд украинских военных в лесополосе под Марьинкой, проведя разведку и корректировку артиллерийских орудий «Мста-Б», передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

На кадрах тепловизора, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, как тяжелые снаряды калибра 152 мм поражают позиции с украинской техникой и личным составом.

По словам бойцов «Викинга», важно обратить внимание на характер отступления: несмотря на снаряды, падающие в непосредственной близости, украинские солдаты не ищут укрытий, а просто продолжают бежать или брести прочь, что может быть признаком крайней усталости или приема наркотических веществ, притупляющих чувство самосохранения.

ВС РФ увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение населенных пунктов Павловка, Опытное, Майорск. Это открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения густонаселенных районов ДНР.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Она не в себе'. Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Аксенов назвал беспилотники главной угрозой для Крыма
Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую РЛС
Удар артиллерии ВС РФ обратил в бегство отряд ВСУ под Марьинкой
В ДНР сообщили о самом мощном обстреле Донецка с 2014 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта