На кадрах тепловизора, имеющихся в распоряжении РИА Новости, видно, как тяжелые снаряды калибра 152 мм поражают позиции с украинской техникой и личным составом.
По словам бойцов «Викинга», важно обратить внимание на характер отступления: несмотря на снаряды, падающие в непосредственной близости, украинские солдаты не ищут укрытий, а просто продолжают бежать или брести прочь, что может быть признаком крайней усталости или приема наркотических веществ, притупляющих чувство самосохранения.
ВС РФ увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение населенных пунктов Павловка, Опытное, Майорск. Это открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения густонаселенных районов ДНР.