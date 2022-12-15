В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска

Как рассказывает украинский военный на видео, российским силам удалось продвинуться в восточной части города.
«Всю ночь и сейчас идут очень тяжелые бои, вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь», — жалуется украинский военный на видео, выложенном в социальной сети Tik Tok и опубликованном украинским изданием.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.
По данным министерства обороны РФ, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском. Украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на артемовском направлении, заявил на прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.