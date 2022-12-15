Пушилин заявил, что Марьинка освобождена уже на 80 процентов

«Там сейчас идут бои в многоэтажной застройке, противник еще пытается удержаться за счет того, что там укрепления выстраивались задолго до этого», — уточнил он.
После освобождения Марьинки российские военные смогут продвигаться в направлении Красногоровки. Это поможет ликвидировать опасность обстрелов со стороны ВСУ Петровского района Донецка, объяснил Пушилин.
В свою очередь, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев тогда же сообщил, что российские военные взяли Марьинку в плотное кольцо, и бои идут в центре города. Он подтвердил, что трасса на Красногоровку, по которой снабжались украинские войска, находится под контролем союзных сил.
В последнее время российская армия усилила активность на Донецком направлении, в том числе под Угледаром и Авдеевкой. Союзные силы освободили Павловку, Опытное и Майорск, что открывает перспективу не только дальнейшего продвижения на этих территориях, но и уменьшения количества обстрелов густонаселенных районов ДНР.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам столицы ДНР 40 ракет из РСЗО «Град». Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.