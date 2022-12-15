Толковый словарь СССР: эти 20 слов окружали советского человека Что такое «шабашка» и кому выдавали «Знак качества»
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Какие товары подорожают с 1 января, а какие подешевеют
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Как выглядит строительство засечной черты в Белгородской области
Новые правила для жителей многоэтажек: кто будет платить больше
Эксперты РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России
15:09 (мск), источник: © РИА Новости

Херсон полностью обесточен, сообщили местные власти

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Херсон полностью обесточен, сообщил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич.

Спецоперация на Украине

«Херсон полностью обесточен. При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети», — написал Янушевич в своем Telegram-канале.

Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.

Во вторник Херсон посетил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщала организация. В МИД РФ заявили, что визит носит «заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это сигнал Западу'. Новость о российской ракете насторожила британцев
'Радикальные меры'. США пошли на отчаянный шаг ради Украины
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВС РФ уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области
Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
Пушилин заявил, что Марьинка освобождена уже на 80 процентов
В ВСУ пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта