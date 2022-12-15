15:09 (мск), источник: © РИА Новости
Херсон полностью обесточен, сообщили местные власти
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Херсон полностью обесточен, сообщил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Херсон полностью обесточен. При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети», — написал Янушевич в своем Telegram-канале.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
Во вторник Херсон посетил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщала организация. В МИД РФ заявили, что визит носит «заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер».