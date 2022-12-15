Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8», — говорится в заявлении.
Отмечается, что средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное, Никольское Донецкой Народной Республики и Садовое, Семеновка Запорожской области.
Кроме того, российские войска успешно перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в Запорожской области, добавили в ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.