Толковый словарь СССР: эти 20 слов окружали советского человека Что такое «шабашка» и кому выдавали «Знак качества»
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Какие товары подорожают с 1 января, а какие подешевеют
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Как выглядит строительство засечной черты в Белгородской области
Новые правила для жителей многоэтажек: кто будет платить больше
Эксперты РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России
15:08 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Истребители российской авиации сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8», — говорится в заявлении.

Отмечается, что средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное, Никольское Донецкой Народной Республики и Садовое, Семеновка Запорожской области.

Кроме того, российские войска успешно перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в Запорожской области, добавили в ведомстве.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2669 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7127 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7614 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это сигнал Западу'. Новость о российской ракете насторожила британцев
'Радикальные меры'. США пошли на отчаянный шаг ради Украины
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВС РФ уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области
Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
Пушилин заявил, что Марьинка освобождена уже на 80 процентов
В ВСУ пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта