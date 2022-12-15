15:33 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские войска уничтожили три украинских военных склада, сообщило Министерство обороны.
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«В районе города Купянск в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области уничтожен склад вооружения, военной и специальной техники украинских войск. В городе Орехов Запорожской области уничтожен склад материально-технических средств ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, российская армия сорвала попытку атаки ВСУ на Купянском направлении в ЛНР. Ударами артиллерии, тяжелых огнеметных систем и армейской авиации союзные силы уничтожили до 35 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и три пикапа.
«На Красно-Лиманском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии пресечена попытка четырех штурмовых групп ВСУ контратаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики», — добавили в Минобороны.
При этом противник потерял более 40 военнослужащих, боевую машину пехоты и три бронеавтомобиля.
Неудачно для ВСУ складывается ситуация и в районе столицы ДНР.
«На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции», — рассказали в оборонном ведомстве.
ВСУ безуспешно пытались контратаковать около Северного и Красногоровки, но союзные силы отбили все нападения противника. Потери ВСУ составили около 30 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении российская авиация и артиллерия поразила украинские резервы.
«Кроме того, в районе населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Суточные потери украинских войск на данном направлении составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля», — уточнили в Минобороны.
Также союзные силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, а российские истребители сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Кроме того, силы ПВО поразили 11 БПЛА.
Также российские ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления подразделений 92-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Петропавловка и 105-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также 45 артподразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 86 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.