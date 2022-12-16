Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

«Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта, а также линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, инженер мелитопольской железной дороги пояснил РИА Новости, что действия задержанных могли привести к гибели людей.
«Повреждение опоры на участке железной дороги привело к нарушению всех видов связи. Потом эта опора была уложена на рельсы, что могло привести к сходу поезда, крушению и человеческим жертвам», — сказал он.
Крушения удалось избежать благодаря бдительности машиниста.
Также злоумышленники повредили путевые коробки, где находятся устройства железнодорожной связи, обеспечивающие бесперебойное движение поездов.
«Любое такое вмешательство однозначно приводит к сходу и крушению поезда», — заключил представитель железной дороги.
Уголовное дело открыто по статье «Диверсия», по ней может грозить до 15 лет лишения свободы.