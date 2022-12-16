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11:52 (мск), источник: © РИА Новости

Жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге

БЕРДЯНСК, 16 дек — РИА Новости. Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге, сообщил РИА Новости представитель одного из силовых ведомств.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта, а также линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, инженер мелитопольской железной дороги пояснил РИА Новости, что действия задержанных могли привести к гибели людей.

«Повреждение опоры на участке железной дороги привело к нарушению всех видов связи. Потом эта опора была уложена на рельсы, что могло привести к сходу поезда, крушению и человеческим жертвам», — сказал он.

Крушения удалось избежать благодаря бдительности машиниста.

Также злоумышленники повредили путевые коробки, где находятся устройства железнодорожной связи, обеспечивающие бесперебойное движение поездов.

«Любое такое вмешательство однозначно приводит к сходу и крушению поезда», — заключил представитель железной дороги.

Уголовное дело открыто по статье «Диверсия», по ней может грозить до 15 лет лишения свободы.

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