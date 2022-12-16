Губернатор Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы. Все оперативные службы выехали на место», — рассказал губернатор.
Белгородская область наряду с другими приграничными с Украиной регионами регулярно подвергается обстрелам. Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины.
Власти Белгородской области также сообщали об обстрелах накануне. Тогда было обстреляно село Безымено Грайворонского городского округа, разрушен один частный жилой дом. Никто не пострадал.