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11:17 (мск), источник: РБК

Губернатор Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

В Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: Vvgladkov / Telegram

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы. Все оперативные службы выехали на место», — рассказал губернатор.

Белгородская область наряду с другими приграничными с Украиной регионами регулярно подвергается обстрелам. Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины.

Власти Белгородской области также сообщали об обстрелах накануне. Тогда было обстреляно село Безымено Грайворонского городского округа, разрушен один частный жилой дом. Никто не пострадал.

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