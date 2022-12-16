11:13 (мск), источник: © РИА Новости
Кличко сообщил о взрывах в разных районах Киева
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском районе украинской столицы.
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«Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях», — сообщил Кличко в своем телеграм-канале.
«Еще взрыв в Киеве. В Днепровском районе», — написал Кличко.
«Взрыв в Голосеевском районе. Не оставляйте укрытий», — написал Кличко в своем телеграм-канале.
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.