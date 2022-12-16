Археологи обнаружили древнюю обсерваторию ацтеков Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Популярное за сутки
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму
Какие товары подорожают с 1 января, а какие подешевеют
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Легенду мирового тенниса Бориса Беккера выпустили из тюрьмы
Путешествуем по России: чем привлекает туристов Ярославль
Главное
Спецоперация на Украине
12:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд в Гааге вынес первый приговор члену Освободительной армии Косово

Специальный суд по Косову приговорил экс-командующего Освободительной армии Косово (ОАК) Салиха Мустафу к 26 годам тюрьмы. Его признали виновным в военных преступлениях. Об этом сообщило AFP. Это первый приговор этого трибунала.

Источник: AP 2022

Судьи пришли к выводу, что Салих Мустафа причастен к пыткам, незаконным задержаниям и убийствам. По версии суда, Мустафа возглавлял партизанскую группу, которая удерживала в сарае как минимум шесть косовских албанцев. Их обвиняли в сотрудничестве с сербами.

Следствие установило, что заключенных избивали бейсбольными битами, железными дубинками, били током и пытали огнем, им также отказывались предоставлять воду и еду. Суд считает, что Салих Мустафа лично принимал участие в пытках как минимум двух заключенных.

Салиха Мустафу арестовали в 2020 году. Тогда он занимал пост советника Минобороны Косово.

Официально специальный суд по Косово начал работу в 2017 году. Он рассматривает военные преступления ОАК, совершенные во время Косовской войны. Суд располагается в Гааге (Нидерланды) для защиты свидетелей, так как многие члены ОАК остаются близкими к властям Косово.

Олеся Павленко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «У меня все родственники в Украине, я пытаюсь понять, как дальше жить»
«После 24 февраля судьба фактически решила за тебя»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследование