Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Украинские военные попытались нанести удар усиленной ротой, но потерпели неудачу.
«В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.
За сутки на этом направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.
В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районах Берестового и Кисловки в Харьковской области. Украинские потери составили:
—до двадцати военнослужащих;
—две боевые бронированные машины;
—три пикапа.
Вооруженные силы сумели продвинуться вперед на отдельных участках. Российская артиллерия за минувшие сутки уничтожила:
—более 50 украинских военнослужащих;
—две боевые машины пехоты;
—три пикапа.
Кроме того, в районах в Луганской Народной Республики удалось обнаружить и ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы противника.
Российская армия провела успешные наступательные действия и выбила украинцев с занимаемых позиций. Военные отразили три контратаки возле Артемовска и Шум в ДНР и Белогоровки в ЛНР. Потери противника составили:
—более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными;
—три боевые бронированные машины;
—два автомобиля.
Кроме того, российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и перехватила два реактивных снаряда HIMARS.
В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в ДНР — радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.