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14:42 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные пресекли атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России пресекли атаку ВСУ в районе Сладкого на Южнодонецком направлении в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 16 декабря.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Украинские военные попытались нанести удар усиленной ротой, но потерпели неудачу.

«В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.

За сутки на этом направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.

В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.

Купянское направление

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в районах Берестового и Кисловки в Харьковской области. Украинские потери составили:

—до двадцати военнослужащих;
—две боевые бронированные машины;
—три пикапа.

Краснолиманское направление

Вооруженные силы сумели продвинуться вперед на отдельных участках. Российская артиллерия за минувшие сутки уничтожила:

—более 50 украинских военнослужащих;
—две боевые машины пехоты;
—три пикапа.

Кроме того, в районах в Луганской Народной Республики удалось обнаружить и ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы противника.

Донецкое направление

Российская армия провела успешные наступательные действия и выбила украинцев с занимаемых позиций. Военные отразили три контратаки возле Артемовска и Шум в ДНР и Белогоровки в ЛНР. Потери противника составили:

—более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными;
—три боевые бронированные машины;
—два автомобиля.

Кроме того, российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и перехватила два реактивных снаряда HIMARS.

В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в ДНР — радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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