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21:33 (мск), источник: Известия

Одиннадцать человек погибли в результате обстрела Лантратовки в ЛНР

Одиннадцать человек погибли, 17 ранены в результате обстрела Лантратовки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили три ракеты удары с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Разрушена Лантратовская средняя школа, а также повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Об обстреле Лантратовки стало известно утром в пятницу. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что украинские боевики выпустили ракету в здание старой школы, в которую были эвакуированы люди. В экстренных службах сообщали, что около 20 человек пострадали, а судьба 20 остается неизвестной, так как люди находятся под завалами.

Накануне украинские боевики обстреляли Стаханов. По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, в результате удара ВСУ в городе повреждено 72 жилых дома, три детских сада, школа, храм, десятки административных и торговых объектов. Также есть пострадавшие.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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