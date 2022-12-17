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09:40 (мск), источник: ТАСС

В центре Донецка произошло не менее 10 взрывов

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Минимум 10 взрывов произошли в центре Донецка в районе Университетской улицы и проспекта Ватутина. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС.

Спецоперация на Украине

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВС Украины выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО «Град».

Позже в представительстве добавили, что за обстрелом из «Града» последовал удар по Ленинскому и Кировскому районам из артиллерии натовского калибра 155 мм, выпущено пять снарядов.

По предварительной информации, один из снарядов взорвался возле торгового центра «Белый лебедь» в центре города. Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале уточнил, что очевидцы сообщили о большой воронке на проспекте Мира и разрушениях в домах возле торгового центра на улице Челюскинцев.

Как сообщили ТАСС в администрации Ленинского района, попадания снарядов зафиксированы и в микрорайоне Мирный. В администрации Ворошиловского района заявили корреспонденту ТАСС, что два многоквартирных дома повреждены на улице Щорса. На месте происшествия работают экстренные службы.

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