Подразделения ЛНР уничтожили до 90 украинских военных за сутки

«Уничтожено: до 90 человек личного состава; три танка; пять бронетранспортеров; две артиллерийские установки; 16 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в заявлении.
Накануне Народная милиция республики сообщала, что ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, один танк, три бронетранспортера и два беспилотника.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.