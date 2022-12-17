Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол

«На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол», — написал он.
По словам Рогова, сооружение должно защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, переносимых беспилотниками.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что это оправданный шаг во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.