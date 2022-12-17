Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР

«Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что таким образом были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.
Российские войска, в свою очередь, на Донецком направлении продолжили наступательные действия и заняли выгодные рубежи и позиции.