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15:46 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в районах двух населенных пунктов в ДНР, заявили в субботу в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Уточняется, что таким образом были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.

Российские войска, в свою очередь, на Донецком направлении продолжили наступательные действия и заняли выгодные рубежи и позиции.

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