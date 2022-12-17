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16:22 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска при обстреле Донецка повредили больницу и шесть домов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Больница и шесть жилых домов повреждены в Буденновском районе Донецка в результате ночных обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в 2:26 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО «Град».

«Продолжает поступать информация о последствиях ночного обстрела украинскими карателями Буденновского района Донецка. Так, повреждения получили три дома частного сектора, три многоквартирных жилых дома, здание городской больницы № 16. Выбито остекление окон, осколками посечены фасады зданий», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал, что в результате обстрела Буденновского района Донецка украинскими войсками пострадали три человека.

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