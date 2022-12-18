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11:16 (мск), источник: © РИА Новости

Подразделения ЛНР уничтожили до 50 украинских военных за сутки

ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, сообщило ведомство.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Уничтожено: до 50 человек личного состава; два танка; три бронетранспортера; один беспилотный летательный аппарат; 14 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в заявлении.

Накануне Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 90 человек, три танка, пять бронетранспортеров и две артиллерийские установки.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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