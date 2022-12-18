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14:35 (мск), источник: ТАСС

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ погиб один человек

ТАСС, 18 декабря. Один человек погиб и один пострадал при обстреле Белгородского района Белгородской области со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место», — написал он.

Гладков добавил, что в результате обстрела есть повреждения на местной птицефабрике. Ранее он сообщил, что из-за этого обстрела в Белгороде пострадали четыре человека, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Также губернатор уточнил, что в Белгороде снаряд попал в дом, где в эпицентре находились двое детей, которые чудом не пострадали.

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