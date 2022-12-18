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16:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские войска уничтожили три украинские диверсионные группы

Российские войска в ходе военной спецоперации уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Они были ликвидированы в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой народной республики (ДНР) и Новоселовка в Запорожской области.

Также в Минобороны заявили об уничтожении артиллерией ремонтно-эвакуационной группы ВСУ в районе Времевки в ДНР и поражении украинских военных и техники в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка в Запорожской области.

Всего, по утверждению Минобороны, за сутки на южно-донецком направлении потери ВСУ составили до 50 убитых и раненых. Также под обстрел попали боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа ВСУ.

Накануне, 17 декабря, Минобороны сообщало об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ДНР.

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