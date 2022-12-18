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18:42 (мск), источник: РБК

Сербы прорвали оцепление на границе с Косово, но получили отпор полиции

Возле пограничного перехода стояло второе кольцо полицейских, произошла стычка. Перед этим натовские силы KFOR построили баррикады с колючей проволокой на КПП.

Источник: AP 2022

Сербы прорвали полицейское оцепление близ контрольно-пропускного пункта (КПП) «Яринье» на границе с Косово, сообщает Nova.rs.

Однако возле пограничного перехода стояло второе кольцо полицейских, через которое толпа не смогла пробиться. Произошла стычка с отрядом полиции, та применила дубинки, сообщает 021.rs.

По подсчетам журналистов, у КПП с сербской стороны собрались от 100 до 200 человек с флагами Сербии и транспарантами с призывами не сдаваться и лозунгом «Молись богу и держись за Россию».

Перед этим, в воскресенье утром, международные силы под руководством НАТО в Косово (KFOR) построили баррикады с колючей проволокой на КПП, после того как было объявлено, что в 13:00 у погранперехода пройдет акция под названием «Косово — это Сербия».

По данным Nova.rs, на КПП «Яринье» находятся не менее 15 военнослужщих KFOR с несколькими бронетранспортерами.

КПП «Яринье» и «Брняк» закрыты косовской полицией.

Ситуация в Косово начала обостряться из-за требования косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами, а не с сербскими. Лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич призвал живущих в Косово сербов уволиться из всех госучреждений. После этого несколько этнических сербов, работавших в полиции, сообщили об увольнении. 10 декабря одного из них, Деяна Пантича, арестовали по подозрению в терроризме и попытались доставить в Приштину. В ответ сербы начали строить баррикады и перекрыли дороги на севере.

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