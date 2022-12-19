Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс «Ирония»

«В данном варианте мы используем переносной прибор наблюдения», — сказал военнослужащий.
Комплекс, по его словам, предназначен для наблюдения и сбора информации о местности, он позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером. С помощью прибора можно также производить видеосъемку.
«Помимо всего прочего, он выдает и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись. При помощи его мы можем наводить и корректировать артиллерию, и нашу любимую авиацию», — добавил разведчик.
Обстановка на этом направлении сейчас стабильно напряженная, отметил боец. Было замечено передвижение техники противника, данные передали артиллерии, которая отработала и поразила цели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.