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05:19 (мск), источник: © РИА Новости

Разведчики применили в зоне СВО оптико-электронный комплекс «Ирония»

СВАТОВО (ЛНР), 19 дек — РИА Новости. Российские военные на купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов, рассказал РИА Новости боец специального назначения Западного военного округа.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В данном варианте мы используем переносной прибор наблюдения», — сказал военнослужащий.

Комплекс, по его словам, предназначен для наблюдения и сбора информации о местности, он позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером. С помощью прибора можно также производить видеосъемку.

«Помимо всего прочего, он выдает и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись. При помощи его мы можем наводить и корректировать артиллерию, и нашу любимую авиацию», — добавил разведчик.

Обстановка на этом направлении сейчас стабильно напряженная, отметил боец. Было замечено передвижение техники противника, данные передали артиллерии, которая отработала и поразила цели.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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