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07:57 (мск), источник: ТАСС

Кличко подтвердил взрывы в двух районах Киева

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Несколько взрывов произошли в понедельник утром в Шевченковском и Соломенском районах Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: РИА "Новости"

«Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Все службы работают на местах», — написал он в своем Telegram-канале.

Кличко указал, что другие подробности приведет позже.

В понедельник утром украинские СМИ сообщали о двух сериях взрывов в Киеве. Воздушная тревога была объявлена в столице ночью и продолжалась более трех часов, всего через девять минут после ее отмены поступило новое оповещение о тревоге. Сообщалось, что после взрывов несколько районов Киева обесточены.

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