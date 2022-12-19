07:57 (мск), источник: ТАСС
Кличко подтвердил взрывы в двух районах Киева
КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Несколько взрывов произошли в понедельник утром в Шевченковском и Соломенском районах Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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«Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Все службы работают на местах», — написал он в своем Telegram-канале.
Кличко указал, что другие подробности приведет позже.
В понедельник утром украинские СМИ сообщали о двух сериях взрывов в Киеве. Воздушная тревога была объявлена в столице ночью и продолжалась более трех часов, всего через девять минут после ее отмены поступило новое оповещение о тревоге. Сообщалось, что после взрывов несколько районов Киева обесточены.