11:37 (мск), источник: ТАСС
В Таиланде во время шторма затонул корвет «Сукхотай»
В ВМС королевства сообщили, что 75 человек спасены, ведутся поиски 31 моряка.
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БАНГКОК, 19 декабря. /ТАСС/. Корвет «Сукхотай», на борту которого находились 106 моряков, затонул во время шторма в водах Сиамского залива в Таиланде. Как в понедельник сообщили в ВМС королевства, 75 человек спасены, ведутся поиски 31 моряка.
По данным ВМС, в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан сильный ветер вызвал крен корабля, после чего вода попала в систему, что привело к отключению электроэнергии и невозможности управлять корветом. ВМС направили к месту происшествия корабли и вертолеты для оказания помощи. К месту аварии прибыли буксиры из порта Бангсапхан. Из воды были подняты 75 человек. Находящиеся в этом районе корабли продолжают поисково-спасательные работы.
Построенный в США корвет «Сукхотай» использовался ВМС Таиланда с 1987 года.