Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
Популярное за сутки
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Разведчики рассказали о применении комплекса «Ирония» в ходе СВО
Бывший премьер СССР предложил способ воссоздания Союза
Катар пригрозил ЕС газовыми проблемами из-за дела о коррупции
Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине С-300
Главное
Спецоперация на Украине
11:37 (мск), источник: ТАСС

В Таиланде во время шторма затонул корвет «Сукхотай»

В ВМС королевства сообщили, что 75 человек спасены, ведутся поиски 31 моряка.

Источник: Reuters

БАНГКОК, 19 декабря. /ТАСС/. Корвет «Сукхотай», на борту которого находились 106 моряков, затонул во время шторма в водах Сиамского залива в Таиланде. Как в понедельник сообщили в ВМС королевства, 75 человек спасены, ведутся поиски 31 моряка.

По данным ВМС, в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан сильный ветер вызвал крен корабля, после чего вода попала в систему, что привело к отключению электроэнергии и невозможности управлять корветом. ВМС направили к месту происшествия корабли и вертолеты для оказания помощи. К месту аварии прибыли буксиры из порта Бангсапхан. Из воды были подняты 75 человек. Находящиеся в этом районе корабли продолжают поисково-спасательные работы.

Построенный в США корвет «Сукхотай» использовался ВМС Таиланда с 1987 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта