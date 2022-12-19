10:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске полицейские задержали водителя с поддельными правами
Мужчине может грозить до одного года лишения свободы.
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В Красноярске правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного удостоверения». В пресс-службе МВД рассказали, что во время патрулирования инспекторы остановили автомобиль и попросили водителя предъявить документы.
Во время проверки полицейские заподозрили, что права являются фальшивыми. Тогда они проверили мужчину по базе данных и выяснили, что он привлекался к административной ответственности и был лишен водительских прав. Нарушитель признался инспекторам, что он приобрел в интернет фальшивое удостоверение за 15 000 рублей. Представители ведомства отметили, что водителю может грозить до одного года лишения свободы.