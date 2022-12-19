Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, сообщалось о восьми пострадавших, повреждении 60 квартир, двух частных домов и 32 автомобилей.
«Были обстрелы со стороны ВСУ Украины. Белгород и Белгородский район: 1 человек погиб, 10 человек ранено. 7 из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что в понедельник будут максимально быстро проводить замеры, изготовление и восстановление теплового контура в поврежденных помещениях. «Все, у кого остаются вопросы, администрация города Белгорода и Белгородского района все, что не успели вчера, зафиксируют, проведём экспертизу и максимально быстро начинаем восстановление», — добавил губернатор.