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11:42 (мск), источник: © РИА Новости

Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек

БЕЛГОРОД, 19 дек — РИА Новости. Число раненых при обстреле в воскресенье со стороны Украины Белгорода и Белгородского района увеличилось до десяти человек, семь из них уже находятся дома на амбулаторном лечении, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, сообщалось о восьми пострадавших, повреждении 60 квартир, двух частных домов и 32 автомобилей.

«Были обстрелы со стороны ВСУ Украины. Белгород и Белгородский район: 1 человек погиб, 10 человек ранено. 7 из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто ещё находится в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в понедельник будут максимально быстро проводить замеры, изготовление и восстановление теплового контура в поврежденных помещениях. «Все, у кого остаются вопросы, администрация города Белгорода и Белгородского района все, что не успели вчера, зафиксируют, проведём экспертизу и максимально быстро начинаем восстановление», — добавил губернатор.

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