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10:36 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Украинские войска в 09.54 мск выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.54 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.

Кроме того, в 09.55 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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