Пушилин сообщил об уничтожении части позиций ВСУ

«Ответный огонь наносится, идет контрбатарейная работа, и сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена», — заявил он.
Пушилин уточнил, что российские военные ударили по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая находится под контролем украинских военных.
Накануне, 18 декабря, ВСУ нанесли несколько ударов по центру Донецка. В частности, мэр города Алексей Кулемзин сообщил о попадании снарядов в больницу имени Калинина. По данным Пушилина, один пациент, пострадавший при обстреле, скончался.
Кроме того, 15 декабря Кулемзин заявил о самом массированном обстреле Донецка с 2014 г. Штаб теробороны ДНР сообщил о девяти пострадавших. Позже Пушилин отметил, что ВСУ обстреливают Донецк хаотично, зная, что удары приходятся по жилым домам и детским садам.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.