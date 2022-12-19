Россиянина осудили за передачу Украине сведений о Черноморском флоте

По информации ведомства, Петрушин в 2020—2021 годах по заданию Главного управления разведки Украины собирал и передавал Киеву сведения о деятельности Черноморского флота. Служба отмечает, что эта информация могла быть использована против безопасности России.
Работу шпиона пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ.
«Решением суда он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщило ведомство.
Также Петрушин получил 100 тысяч рублей штрафа и ограничение свободы на 1 год.
В сентябре этого года ФСБ задержала нескольких граждан РФ по подозрению в работе на Украину. Среди них — директор по качеству одного из оборонных авиационных заводов, а также житель Владивостока.