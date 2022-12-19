Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
Популярное за сутки
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Разведчики рассказали о применении комплекса «Ирония» в ходе СВО
Бывший премьер СССР предложил способ воссоздания Союза
Катар пригрозил ЕС газовыми проблемами из-за дела о коррупции
Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине С-300
11:09 (мск), источник: Российская газета

Россиянина осудили за передачу Украине сведений о Черноморском флоте

Севастопольский суд приговорил к 12 годам колонии россиянина Евгения Петрушина за госизмену в пользу Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ России.

Спецоперация на Украине

По информации ведомства, Петрушин в 2020—2021 годах по заданию Главного управления разведки Украины собирал и передавал Киеву сведения о деятельности Черноморского флота. Служба отмечает, что эта информация могла быть использована против безопасности России.

Работу шпиона пресекли сотрудники военной контрразведки ФСБ.

«Решением суда он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщило ведомство.

Также Петрушин получил 100 тысяч рублей штрафа и ограничение свободы на 1 год.

В сентябре этого года ФСБ задержала нескольких граждан РФ по подозрению в работе на Украину. Среди них — директор по качеству одного из оборонных авиационных заводов, а также житель Владивостока.

 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Спецоперация на Украине
Губернатор Гладков раскритиковал систему оповещения об обстрелах
Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек
В США назвали причину отказа Байдена посещать Киев
Пушилин сообщил об уничтожении части позиций ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
штрафыФСБ