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12:07 (мск), источник: РБК

Белгородский губернатор назвал неэффективной систему оповещения в регионе

Массовое распространение информации о необходимости укрытия зачастую вызывает больше паники и дополнительных проблем, чем спасает и защищает, считает глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: vvgladkov / Telegram

Система SMS-оповещения жителей Белгородской области об обстрелах неэффективна и нужна ее срочная перезагрузка, заявил в ходе оперативного совещания губернатор региона Вячеслав Гладков. Трансляция велась на его странице во «Вконтакте». Соответствующие поручение он дал областному правительству.

Система оповещения эффективности никакой не несет. SMS-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела. Информация от МЧС пришла операторам сотовой связи через 30−40 минут после окончания. Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей.

Вячеслав Гладков
 губернатор Белгородской области 

Власти начинают реагировать, когда «взрыв происходит на земле», указал Гладков. «Исходя из этого, в связи с тем… что обстрела в течение длительного времени не происходило… массовое распространение информации о необходимости укрытия зачастую вызывает больше паники и дополнительных проблем, чем спасает и защищает», — считает глава региона.

Губернатор указал, что система оповещения «достаточно хорошо» отработала во время длительных обстрелов, которые продолжались в течение 30−40 минут, по городу Шебекино. «Удавалось выполнять эту работу качественно. Сейчас мы имеем с вами, с моей точки зрения… неэффективную систему», — сказал Гладков.

О том, что SMS-сообщения, предупреждающие об обстреле Белгорода, приходят с задержкой, в том числе через 1,5 часа после того, как они уже закончились, накануне сообщало агентство Ura.ru. Об этом же со ссылкой на местных жителей писала в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак.

Днем 18 декабря над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По словам Гладкова, погиб один человек, еще 10 — пострадали.

Повреждения получили 75 построек и квартир, а также 40 автомобилей. Вечером того же дня при обстреле поселка Красная Яруга пострадали два человека, девушка получил осколочные ранения, мужчина — контузию.

После начала российской спецоперации Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а с середины октября, в соответствии с указом президента Владимира Путина, уровень «среднего реагирования». Также в области продолжаются работы по созданию укреплений, которые глава регионов называл «засечной чертой»: окопов, рвов и надолбов.

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