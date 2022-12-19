Белгородский губернатор назвал неэффективной систему оповещения в регионе

Система SMS-оповещения жителей Белгородской области об обстрелах неэффективна и нужна ее срочная перезагрузка, заявил в ходе оперативного совещания губернатор региона Вячеслав Гладков. Трансляция велась на его странице во «Вконтакте». Соответствующие поручение он дал областному правительству.
Власти начинают реагировать, когда «взрыв происходит на земле», указал Гладков. «Исходя из этого, в связи с тем… что обстрела в течение длительного времени не происходило… массовое распространение информации о необходимости укрытия зачастую вызывает больше паники и дополнительных проблем, чем спасает и защищает», — считает глава региона.
Губернатор указал, что система оповещения «достаточно хорошо» отработала во время длительных обстрелов, которые продолжались в течение 30−40 минут, по городу Шебекино. «Удавалось выполнять эту работу качественно. Сейчас мы имеем с вами, с моей точки зрения… неэффективную систему», — сказал Гладков.
Днем 18 декабря над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По словам Гладкова, погиб один человек, еще 10 — пострадали.
После начала российской спецоперации Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а с середины октября, в соответствии с указом президента Владимира Путина, уровень «среднего реагирования». Также в области продолжаются работы по созданию укреплений, которые глава регионов называл «засечной чертой»: окопов, рвов и надолбов.