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11:08 (мск), источник: © РИА Новости

TAC: Запад уже не может скрывать правду о состоянии ВСУ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Запад уже не может скрывать настоящие потери ВСУ, а также возможность Украины проиграть в конфликте с Россией, пишет член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нил-младший для The American Conservative.
Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Ведущие СМИ и администрация Байдена до тошноты твердят, что Киев побеждает. Но факты на самом поле боя не соответствуют этой версии, и в Вашингтоне об этом знают. Милитаристы понимают, что их циничная политика в отношении Украины не смогла вытеснить Россию. Как это ни трагично, но именно украинцы несут огромные потери от провала такой внешней политики», — отметил эксперт.

Обозреватель, ссылаясь на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о сотне тысяч погибших солдат ВСУ, подчеркнул, что кампания Запада по замалчиванию настоящих потерь Киева терпит крах. При этом СМИ все чаще сообщают: у США и Европы заканчивается военная техника для поставок. Однако это противоречит заявлениям, что дела Украины на фронте идут хорошо.

О’Нил-младший также обвинил Америку в ненужной гибели людей в ходе конфликта. Кровопролития можно было избежать, если бы Вашингтон не вмешался в отношения между Москвой и Киевом, считает автор статьи.

«Многие украинцы потеряли своих близких, и им предстоит пережить жестокую зиму ради таких людей, как Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден. Пришло время западным лидерам посмотреть правде в глаза и начать переговоры, чтобы спасти людей от этой человеческой трагедии», — подытожил обозреватель.

На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркивал, что накачивание Украины иностранным оружием не способствует переговорному процессу и будет иметь лишь негативный эффект.

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