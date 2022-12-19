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11:11 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска выпустили по Донецку еще семь снарядов

ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям… 10.25 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям… 10.49 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Кроме того, в 10.45 мск украинские войска обстреляли Каштановое, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра. О последствиях пока не сообщается.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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