Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения

«Последствия этой атаки существенны для Киевской области. Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы сейчас отключены от электроснабжения, запитана исключительно критическая инфраструктура», — сказал чиновник.
В национальной энергетической компании «Укрэнерго» также заявили, что ситуация в энергосистеме тяжелая.
«Есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения госслужбы по ЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов», — говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram-канале.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.