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13:09 (мск), источник: © РИА Новости

Несколько районов Киевской области отключили от электроснабжения

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Киевской области несколько районов пришлось отключить от электроснабжения из-за ударов по объектам инфраструктуры, сообщил в эфире всеукраинского телемарафона глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Последствия этой атаки существенны для Киевской области. Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы сейчас отключены от электроснабжения, запитана исключительно критическая инфраструктура», — сказал чиновник.

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» также заявили, что ситуация в энергосистеме тяжелая.

«Есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения госслужбы по ЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов», — говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Как сообщал Кулеба сегодня утром, минувшей ночью произошла атака беспилотников на инфраструктурные объекты в Киевской области, есть повреждения.

Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по украинским объектам системы военного управления, оборонного комплекса и связанной с ними энергетической инфраструктуре в начале октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту и нападения на другие гражданские объекты в России, за которыми, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.

Последний удар был нанесен в минувшую пятницу. Как отметили в российском Минобороны, все назначенные цели были поражены. Гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в субботу заявил, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается критической и далека от стабилизации.

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