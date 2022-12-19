Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
Популярное за сутки
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Бывший премьер СССР предложил способ воссоздания Союза
Разведчики рассказали о применении комплекса «Ирония» в ходе СВО
Катар пригрозил ЕС газовыми проблемами из-за дела о коррупции
Власти Киева сообщили о череде взрывов в городе
12:42 (мск), источник: Ведомости

В Белгородской области 14 000 жителей остались без света после обстрела ВСУ

В результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе Белгородской области нарушено электроснабжение. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: vvgladkov / Telegram

«В результате обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение. Без света остаются порядка 14 000 жителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники питания.

Ранее сегодня Гладков охарактеризовал 18 декабря как «крайне тяжелый день». В своем Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрелов накануне в Белгороде и Белгородской области погиб один человек, а 10 получили ранения. Кроме того, разрушения получили 75 зданий, квартир и порядка 40 автомобилей.

В Красной Яруге пострадали два местных жителя: девушка получила осколочные ранения, а мужчина был контужен. Также были повреждены 8 помещений и две машины.

В ходе оперативного совещания правительства области Гладков также заявил о неэффективности систем оповещения об обстрелах в регионе.

По его словам, СМС-сообщения приходят людям через 1,5 часа после окончания обстрела.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря. В Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Виктор Бут усилит «силовой бэкграунд» ЛДПР
Впервые без Жириновского: что происходило на слете ЛДПР
Спецоперация на Украине
Российские военные уничтожили четыре украинских ДРГ в ЛНР
ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Над Белгородской областью сбили четыре американские ракеты
Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта