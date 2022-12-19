В Белгородской области 14 000 жителей остались без света после обстрела ВСУ

«В результате обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение. Без света остаются порядка 14 000 жителей», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что аварийные бригады приступили к переподключению на резервные источники питания.
Ранее сегодня Гладков охарактеризовал 18 декабря как «крайне тяжелый день». В своем Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрелов накануне в Белгороде и Белгородской области погиб один человек, а 10 получили ранения. Кроме того, разрушения получили 75 зданий, квартир и порядка 40 автомобилей.
В Красной Яруге пострадали два местных жителя: девушка получила осколочные ранения, а мужчина был контужен. Также были повреждены 8 помещений и две машины.
В ходе оперативного совещания правительства области Гладков также заявил о неэффективности систем оповещения об обстрелах в регионе.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 декабря он был продлен до 21 декабря. В Белгороде и Белгородской области продлили до 24 марта дистанционное обучение.