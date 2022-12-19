В Курской области сообщили об обстреле села в Глушковском районе

«Сегодня под минометный обстрел ВСУ попало село Елизаветовка Глушковского района. Предварительно насчитали 9 прилетов», — написал курский губернатор.
Старовойт уточнил, что в результате обстрела пострадавших нет. Однако есть попадание в частное домовладение. «Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома», — добавил он.
15 декабря Старовойт заявил, что под обстрел ВСУ попал хутор Кучеров в Беловском районе. По его данным, пострадавших не было. В тот день предварительно было зафиксировано шесть «прилетов» со стороны Украины, уточнял Старовойт. В результате этого обстрела в двух домовладениях были выбиты окна, повреждены фасады и частично разрушены заборы.
С 6 декабря в Курской области продлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на 15 суток.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.