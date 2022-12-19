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17:45 (мск), источник: РБК

Губернатор сообщил о втором обстреле Курской области за день

В село Гуево прилетело шесть ракет, ни одна из них не попала в жилые дома. Незадолго до этого обстрелу подверглось село Елизаветовка — там был поврежден частный дом. О пострадавших при обоих обстрелах не сообщалось.

Спецоперация на Украине

Село Гуево в Суджанском районе Курской области попало под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В очередной раз ВСУ предприняли попытку обстрелять село Гуево Суджанского района. Зафиксировано шесть прилетов, но, к счастью, все за пределами жилых домовладений», — сообщил глава региона. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

Село расположено примерно в 1,5 км от границы с Сумской областью Украины.

Ранее 19 декабря Старовойт сообщил об обстреле села Елизаветовка в Глушковском районе. В населенный пункт прилетело девять ракет, зафиксировано попадание в частный дом — там перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена.

Под обстрелом в понедельник оказалась и соседняя Белгородская область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, после ударов по Шебекинскому городскому округу без электричества остались 14 тыс. жителей, также в хуторе Панков несколько домов получили повреждения.

После начала военной спецоперации Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и введенный с середины октября уровень среднего реагирования. Должностные лица должны проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В конце октября Старовойт сообщил о законченных работах по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. В начале декабря губернатор показал фото с места работ по установке укреплений.

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