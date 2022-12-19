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23:23 (мск), источник: ТАСС

Guardian: Евгений Лебедев четыре раза посещал Палату лордов после получения титула

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Евгений Лебедев лишь четыре раза посещал Палату лордов (верхнюю палату) британского парламента после получения пэрства в 2020 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник подсчеты газеты The Guardian.

Источник: AP 2022

Отмечается, что Лебедев, получивший титул барона Хэмптонского и Сибирского, всего один раз выступал в Палате лордов и никогда не принимал участие в голосовании. Согласно изданию, предприниматель, который имеет репутацию одного из наименее активных членов Палаты лордов, попал в группу из 187 законодателей, посетивших менее 20% заседаний в течение 2022 года. В свою очередь представитель Лебедева заявил, что в следующем году бизнесмен планирует чаще появляться в верхней палате парламента.

Лебедев, родившийся в 1980 году в Москве, получил титул барона в ноябре 2020 года, став пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов. Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей британские газеты «Индепендент» и «Ивнинг стандард», был рекомендован на получение пэрства бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Сын предпринимателя и экс-сотрудника КГБ СССР Александра Лебедева стал членом независимой партии Палаты лордов — он не представляет конкретно ни одну из политических сил.

В марте британские СМИ проинформировали, что спецслужбы королевства скептически относились к идее предоставления Евгению Лебедеву, получившему британский паспорт в 2010 году, пэрства по соображениям национальной безопасности. Несколько оппозиционных парламентариев высказали предположения, что получить титул барона медиамагнату помогла лишь дружба с Джонсоном и его взносы в правящую Консервативную партию.

Как ранее проинформировала британская пресса, согласно действующим правилам, титулы пэров должны содержать указание на какую-либо местность — почти всегда в пределах Соединенного Королевства. В тех случаях, когда включаемый в титул топоним не является британским, лондонской Геральдической палате необходимо получить согласие на его использование от властей иностранного государства.

В начале декабря Кир Стармер, лидер оппозиционной Лейбористской партии, которая, по данным опросов, имеет большие шансы на победу на следующих парламентских выборах, заявил, что намерен упразднить Палату лордов в случае прихода к власти. В настоящее время в верхней палате, формируемой на невыборной основе, состоят чуть менее 800 человек — наследственные и пожизненные пэры, архиепископы и старшие епископы Церкви Англии.

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