Guardian: Евгений Лебедев четыре раза посещал Палату лордов после получения титула

Отмечается, что Лебедев, получивший титул барона Хэмптонского и Сибирского, всего один раз выступал в Палате лордов и никогда не принимал участие в голосовании. Согласно изданию, предприниматель, который имеет репутацию одного из наименее активных членов Палаты лордов, попал в группу из 187 законодателей, посетивших менее 20% заседаний в течение 2022 года. В свою очередь представитель Лебедева заявил, что в следующем году бизнесмен планирует чаще появляться в верхней палате парламента.
Лебедев, родившийся в 1980 году в Москве, получил титул барона в ноябре 2020 года, став пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов. Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей британские газеты «Индепендент» и «Ивнинг стандард», был рекомендован на получение пэрства бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
В марте британские СМИ проинформировали, что спецслужбы королевства скептически относились к идее предоставления Евгению Лебедеву, получившему британский паспорт в 2010 году, пэрства по соображениям национальной безопасности. Несколько оппозиционных парламентариев высказали предположения, что получить титул барона медиамагнату помогла лишь дружба с Джонсоном и его взносы в правящую Консервативную партию.
Как ранее проинформировала британская пресса, согласно действующим правилам, титулы пэров должны содержать указание на какую-либо местность — почти всегда в пределах Соединенного Королевства. В тех случаях, когда включаемый в титул топоним не является британским, лондонской Геральдической палате необходимо получить согласие на его использование от властей иностранного государства.
В начале декабря Кир Стармер, лидер оппозиционной Лейбористской партии, которая, по данным опросов, имеет большие шансы на победу на следующих парламентских выборах, заявил, что намерен упразднить Палату лордов в случае прихода к власти. В настоящее время в верхней палате, формируемой на невыборной основе, состоят чуть менее 800 человек — наследственные и пожизненные пэры, архиепископы и старшие епископы Церкви Англии.