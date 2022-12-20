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02:37 (мск), источник: Известия

Двое сирийских военных пострадали в результате обстрела пригорода Дамаска

Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате ракетного удара Израиля по пригороду Дамаска в ночь на вторник, 20 декабря. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Источник: Reuters

По данным источника издания, около 00:30 израильские самолеты, находясь к северо-востоку от Тивериадского озера, выпустили ракеты по ряду позиций в окрестностях Дамаска. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили атаку и сбили несколько ракет.

«В результате израильской агрессии два военнослужащих получили ранения, атакованным позициям причинен незначительный материальный ущерб», — сказал представитель минобороны.

Ранее в этот день сообщалось, что взрывы слышны в окрестностях столицы Сирии Дамаска.

14 ноября Израиль нанес ракетный удар по объектам в районе военного аэродрома «Шайрат». Отмечается, что ПВО Сирии удалось уничтожить три ракеты из восьми. В результате обстрела двое сирийских военнослужащих погибли и трое получили ранения.

До этого, 25 октября, два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске. Двое сирийских военнослужащих получили ранения.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа заявил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права.

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