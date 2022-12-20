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10:39 (мск), источник: © РИА Новости

Жителей Киева предупредили о возможных перебоях с водоснабжением

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Перебои с водоснабжением могут быть в Киеве во вторник в связи с работами на объектах энергетической инфраструктуры, сообщили в Киевской горадминистрации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение двух часов в городе возможны перебои с водоснабжением», — говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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