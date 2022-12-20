Жителей Киева предупредили о возможных перебоях с водоснабжением

«В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение двух часов в городе возможны перебои с водоснабжением», — говорится в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.