Танки Т-90М «Прорыв» передали группировке в зоне спецоперации

«Инструкторы обучают военнослужащих с учетом современного боевого опыта. Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, экипажи выполняют вождение новых машин по естественным препятствиям участков местности», — говорится в сообщении.
После завершения подготовки экипажи танков должны приступить к выполнению задач в составе группировки подразделений «Отважные», добавили в ведомстве.
Танк Т-90М «Прорыв» является модернизированной версией танка Т-90А.
Т-90М прошел испытания в начале февраля 2020 года, первая партия модернизированных танков поступила в войска весной того же года. В мае 2021 года научно-производственная корпорация Уралвагонзавод (УВЗ, входит в «Ростех») передала российскому Минобороны партию Т-90М.