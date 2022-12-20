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12:18 (мск), источник: РБК

Танки Т-90М «Прорыв» передали группировке в зоне спецоперации

Партия танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), подразделения которого участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«Инструкторы обучают военнослужащих с учетом современного боевого опыта. Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, экипажи выполняют вождение новых машин по естественным препятствиям участков местности», — говорится в сообщении.

После завершения подготовки экипажи танков должны приступить к выполнению задач в составе группировки подразделений «Отважные», добавили в ведомстве.

Танк Т-90М «Прорыв» является модернизированной версией танка Т-90А.

Основное отличие этой версии от первоначальной — новый башенный модуль, имеющий автомат, способный сопровождать цель в тепловизионном канале прицела, а также с установленной динамической защитой «Реликт». Танк вооружен 125 мм орудием, которое способно вести огонь всеми типами боеприпасов.

Т-90М прошел испытания в начале февраля 2020 года, первая партия модернизированных танков поступила в войска весной того же года. В мае 2021 года научно-производственная корпорация Уралвагонзавод (УВЗ, входит в «Ростех») передала российскому Минобороны партию Т-90М.

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