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15:30 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России на Донецком направлении уничтожили более ста военных за сутки

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вооруженные силы продолжили наступательные действия на Донецком направлении и уничтожили более ста украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации от 20 декабря.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удар по позициям противника в районе Ивано-Дарьевки, Бахмутского и Орловки в ДНР.

«В результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля», — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.

Краснолиманское направление

Российской армии удалось поразить украинские соединения и скопление военной техники возле Невского, а также ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы рядом с Червоной Дибровой и Стельмаховкой в Луганской Народной Республике.

Потери ВСУ за минувшие сутки составили:

—до 50 военнослужащих;
—две боевые бронированные машины;
—три пикапа.

Южнодонецкое направление

Удары российской артиллерии уничтожили пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки и Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике.

В районе Новодонецкого российские военные ликвидировали диверсионную группу противника. Украинские войска потеряли на этом участке боевых действий:

—до 70 военнослужащих убитыми и ранеными;
—три боевые бронированные машины;
—два пикапа.

Купянское направление

Украина понесла значительные потери в результате ударов российской авиации и артиллерии неподалеку от Кисловки в Харьковской области.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля», — уточнили в Министерстве обороны.

Кроме того, за минувшие сутки российская авиация и силы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и два военных вертолета Ми-8 на территории ДНР.

Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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