Российские военнослужащие нанесли удар по позициям противника в районе Ивано-Дарьевки, Бахмутского и Орловки в ДНР.
«В результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более ста украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля», — сообщили в военном ведомстве.
В министерстве рассказали о ситуации на других участках линии соприкосновения.
Российской армии удалось поразить украинские соединения и скопление военной техники возле Невского, а также ликвидировать три диверсионно-разведывательные группы рядом с Червоной Дибровой и Стельмаховкой в Луганской Народной Республике.
Потери ВСУ за минувшие сутки составили:
—до 50 военнослужащих;
—две боевые бронированные машины;
—три пикапа.
Удары российской артиллерии уничтожили пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ возле Константиновки и Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике.
В районе Новодонецкого российские военные ликвидировали диверсионную группу противника. Украинские войска потеряли на этом участке боевых действий:
—до 70 военнослужащих убитыми и ранеными;
—три боевые бронированные машины;
—два пикапа.
Украина понесла значительные потери в результате ударов российской авиации и артиллерии неподалеку от Кисловки в Харьковской области.
«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля», — уточнили в Министерстве обороны.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.