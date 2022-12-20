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15:26 (мск), источник: © РИА Новости

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Карта отмечена красным в данных регионах, министерство указывает, что «воздушная тревога объявлена в 14.12 в Сумской области» и «в 14.11 в Днепропетровской области», а также в 14.24 в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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