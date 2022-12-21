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08:51 (мск), источник: Известия

Гаранта системы WebMoney подозревают в выводе в офшор 2,3 млрд рублей

Главный расчетный центр WebMoney в России — Консервативный коммерческий банк (ККБ) — подозревают в незаконном выводе в офшор более 2,3 млрд рублей, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. По этому эпизоду в середине декабря возбуждено уголовное дело, сообщил он.

Источник: Известия

По версии следствия, 11 февраля неустановленные соучастники изготовили распоряжение о переводе $53,8 млн от имени фирмы — клиента ККБ в кипрский офшор «Нортфорс Лимитед».

Поручение о переводе денег предоставили в ККБ. На тот момент лицензия у банка уже была отозвана около часа. Несмотря на это, представитель московского филиала отправил $30,7 млн на корсчет офшорной компании.

«Отсутствие лицензии не помешало заместителю управляющего московского филиала ККБ Игорю Князеву перевести с корреспондентского счета в австрийском Райффайзенбанке $30,7 млн на расчетный счет “Нортфорс Лимитед” в московском Альфа-банке. По курсу, установленному на тот момент, это эквивалентно почти 2,3 млрд рублей, что является особо крупным размером», — подчеркнул источник.

Кроме того, руководство банка ККБ ожидает суд по иску Генеральной прокуратуры, выяснили «Известия». Он начнется 29 декабря в Гагаринском суде Москвы, следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда.

В ответчиках — совладельцы банка ККБ супруги Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. Суть иска на сайте суда не указана. В то же время там сообщается, что соответчиком по нему проходит всё тот же офшор «Нортфорс Лимитед».

Центробанк отозвал лицензию у банка ККБ 11 февраля 2022 года. В решении регулятора, в частности, говорилось, что кредитное учреждение не осуществляло традиционную банковскую деятельность, а происхождение его денежных средств было непрозрачно.

Банк являлся главным расчетным центром системы платежей WebMoney в России. После отзыва лицензии у банка WebMoney прекратила деятельность в стране.

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